E così le belle tedesche che io conosco bene | La7 | l' epico sfogo del bagnino Fausto

(Di martedì 20 giugno 2023) Se non fosse un po' macabra come ironia, si potrebbe ben direbbe che in Romagna “piove sul bagnato”, seble condizioni meteo siano fortunatamente favorevoli. E, come sottolinea l'abbronzatissimo, storico re del bagnasciuga di Riccione autoproclamatosi con un bel po' di orgoglio “d'Europa”, probabilmente perché la stampa ha fatto un pessimo servizio alla Riviera subito dopo la devastante alluvione di maggio. «Noi siamo molto fortunati, il mio pensiero va a chi non ha ancora la casa agibile - premette l'imprenditore balneario ospite ancora una volta di L'aria che tira Estate, su La7, condotto da Francesco Magnani al posto della sicura partente Myrta Merlino -. Noi abbiamo un problema diverso e voglio fare una bacchettata ai media ma anche all'opinione pubblica». «Abbiamo avuto un danno d'immagine, l'averci legato ai ...