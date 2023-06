Dzeko futuro ancora incerto con l’Inter ma in campo con la Bosnia

Leggi su inter-news

(Di martedì 20 giugno 2023) Queste saranno ore decisive per scoprire con certezza quale sarà ildi(vedi articolo). Mentre sembra allontanarsi dal, l’attaccante scende incon la, con indosso la fascia da capitano, nella partita di stasera, delle 20.45, contro il Lussemburgo. Di seguito le formazioni ufficiali delle due Nazionali per le qualificazioni europee.ERZEGOVINA-LUSSEMBURGO – LE FORMAZIONI UFFICIALIErzegovina (3-5-2): Šehi?; Bariši?, Sanicanin, Kolasinac; Dedic, Tahirovic, Cimirot, Pjanic, Kodro; Stevanovic,. Lussemburgo (3-4-1-2): Moris; Mahmutovic, Chanot, Olsen; Bohnert, Barreiro, C. Martins, Gen; Sinani; B. Sanches, Curci. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...