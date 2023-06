Dzeko-Fenerbahce | siamo ai dettagli! Bellanova | niente Inter ? Sky

Edin(LaPresse) - calciomercato.itÈ tutto pronto per lo sbarco del classe '86 al. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, il club turco lo ha convinto con un biennale ...Ore decisive per il futuro di Edin. L'attaccante bosniaco è tentato dalla corte dele, come rivela calciomercato.com, è successa una cosa molto importante. Secondo il sito specializzato in vicende di mercato, l'agente ...ormai ad un passo dal: il bosniaco pronto a volare in Turchia. Cosa manca per la chiusura dell'affare Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, in serata l'entourage di...

Inter, Dzeko saluta: firma imminente con il Fenerbahce, le cifre Fantacalcio ®

Calciomercato Inter: Dzeko lascia l’Inter dopo due anni, accordo con il Fenerbahce per un biennale da 15 milioni di euro.L'Inter non riscatterà Raoul Bellanova. Il classe '00 viaggia ormai spedito verso il Torino: club pronto a chiudere a 7 milioni più bonus ...