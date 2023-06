Dzeko-Fenerbahce | ancora tutto aperto A breve nuovo incontro – SI

(Di martedì 20 giugno 2023) Mancala fumata bianca e gli ultimi dettagli fra le parti per l’ufficialità dell’addio diall’Inter. Ecco quanto riporta Sportitalia sulla trattativa col. DETTAGLI – Edinè sempre più vicino alma la trattativa fra l’Inter e il club turco non èconclusa. L’agente dell’attaccante bosniaco, Alessandro Lucci, ha fatto ritorno in Italia dopo aver presenziato a una Istanbul nel pomeriggio.dovrebbe accettare un contratto biennale a 4,5 o 5 milioni di euro di ingaggio ma secondo quanto riporta Sportitalia non c’èun accordo definitivo fra le parti. Stasera dovrebbe esserci unsummit, questa volta in videoconferenza, per discutere degli ultimi ...

Non è stato ancora raggiunto l'accordo definitivo trae il. Il suo agente Alessandro Lucci, che nella giornata di lunedì ha incontrato Ali Koc, presidente del club turco, è tornato in Italia : nei prossimi giorni le parti si ...I dettagli Alessandro Lucci, agente di Edin, ha parlato al portale turco Fotomac del futuro dell'attaccante dell'Inter. Il bosniaco ha ricevuto varie offerte sia dalche dall'Arabia ...Illo aspetta, le parti sono sempre più vicine. L'argentino Due estati fa,è arrivato come l'acquisto low - cost e Correa come il vero colpo di mercato dopo una lunga trattativa ...

Edin Dzeko, attaccante ex Roma, nonostante la buona stagione con la maglia dell'Inter, potrebbe lasciare il club nerazzurro.L'esterno colombiano, che piace in Arabia Saudita e in Turchia, avrebbe sondato anche la disponibilità del club biancoceleste, dove ritroverebbe Sarri e potrebbe giocare la Champions ...