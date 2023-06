Due medici Asl sospesi a Torre Annunziata | avevano interrotto le cure di una donna per antipatia nei suoi confronti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023) I carabinieri della stazione dihanno notificato, su richiesta del gip, la sospensione dall’esercizio delle pubbliche funzioni e dal pubblico servizio per dodici mesi a due dirigenti del distretto 56 della Asl Napoli 3 sud. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunalese. I due destinatari, uno responsabile dell’unità operativa semplice assistenza territoriale e l’altro dell’unità operativa, sono accusati di concussione, falsità ideologica in atto pubblico, abuso d’ufficio e violenza o minaccia per costringere a commettere un reato. I due hanno prima ridotto e poi sospeso del tutto l’assistenza infermieristica neidi unaaffetta da una gravissima patologia e portatrice di tracheostomia e digiunostomia per lesioni irreversibili all’esofago, solo sulla base ...