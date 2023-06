Droga in azienda agricola | arrestato dai Carabinieri

(Di martedì 20 giugno 2023) Tarantini Time Quotidiano Continuano i servizi preventivi e repressivi deidella Compagnia di Castellaneta finalizzati a contrastare, nello specifico, il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio jonico. Nella mattinata di ieri idella Stazione di Palagianello hanno eseguito un’operazione che ha permesso di arrestare in flagranza di reato un 35enne di Castellaneta, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. A tal proposito, iattraverso servizi di osservazione e pedinamento al fine di monitorare i movimenti del soggetto, tra l’altro attualmente sottoposto alla Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, hanno accertato che questo avrebbe messo in piedi un’attività di spaccio di ...

