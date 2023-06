Dribbling da paura di Kvaraskhelia | il video spopola sul web

Leggi su napolipiu

(Di martedì 20 giugno 2023) Khvicha Kvaratskhelia leader assoluto della Georgia, l’attaccante affronterà la Scozia per le qualificazioni agli Europei 2024. In vista della sfida tra Scozia e Georgia il popolo georgiano si affida completamente a Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante del Napoli è il leader tecnico della squadra allenata da Sagnol. In queste ore sugli account social dei tanti tifosi georgiani stando unin cui si vede una finta di Kvaratskhelia, che fa ammattire il difensore avversario. Kvaratskhelia dimostra, ancora una volta, di avere un tocco di palla eccellente, in grado di superare qualsiasi difensore. Anche per questo il Napoli lo vuole blindare con un rinnovo del contratto, nonostante sia passata solo una stagione da quando è arrivato in azzurro. https://napolipiu-bucket.s3.eu-south-1.amazonaws.com/img/2023/06/20101728/ssstwitter.com ...