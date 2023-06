IlFestival è, infatti, una festa tradizionale che si tiene in tutto il Paese il quinto giorno del quinto mese del calendario cinese. Il momento clou dei festeggiamenti è la regata di ...This year's 618 shopping festival coincided with the 20th anniversary of JD.com, Father's Day and theFestival, prompting more activities on the platform than in previous years. ...... in particolare con gli affezionati club italiani che anche quest'anno non hanno mancato l'appuntamento, grazie anche alla volontà dell'Associazione Venice Canoe &asd che, seppur molto ...

Dragon Boat Festival 2023: 1400 droni e un drago volante TGLA7

In celebration of the upcoming Dragon Boat Festival, parks in Beijing will roll out 69 activities themed on traditional folk customs, science popularization, and cultural events. The festival, known ...A media tour was organized in Beijing on Monday prior to the Dragon Boat Festival, where Chinese and international journalists explored the Sanlihe area in Dongcheng district's Qianmen. Over 100 ...