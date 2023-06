Dove giocano gli azzurri dell’Italia Under 21? Tanti pezzi pregiati per gli Europei di categoria

Leggi su oasport

(Di martedì 20 giugno 2023) Poco più di 24 ore all’inizio deglidi calcio21, che caratterizzeranno l’estate pallonara fino al prossimo 8 giugno. Dopo la cavalcata al Mondiale20, ora anche l’Italia di Paolo Nicolato vuole regalare un altro sogno allo Stivale. E arriva all’appuntamento con una squadra magari senza troppi picchi verso l’alto, ma sicuramente assai concreta, che può vantare numerosi giocatori già titolari in Serie A. A dominare la scena è uno dei vivai più floridi del nostro calcio, l’Atalanta. A partire dalla linea di porta, poiché il titolare sarà Marco Carnesecchi. Quest’anno l’estremo difensore ha vissuto il suo primo anno in massima serie con la Cremonese mettendo in mostra ottimi numeri nonostante la retrocessione. Alle sue spalle altri due estremi difensori rivelatisi affidabili come Elia Caprile del Bari (ma l’Empoli è ...