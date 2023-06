Donna obesa e invalida lasciata in un androne per 4 ore | nessuno l' ha aiutata ad entrare a casa

(Di martedì 20 giugno 2023) Unaal 100% appena dimessa dal Policlinico di Palermo dopo quasi un mese di ricovero, è rimasta questo pomeriggio tre ore e 45 minuti distesa su una barella nell’del palazzo dove vive , in attesa che vigili del fuoco, protezione civile o una delle associazioni contattate dai familiari l’aiutassero a raggiungere la propria abitazione che si trova al tredicesimo piano...

Una donna obesa e invalida al 100% appena dimessa dal Policlinico di Palermo dopo quasi un mese di ricovero, è rimasta questo pomeriggio tre ore e 45 minuti distesa su una barella nell'androne del palazzo

