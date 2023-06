è morto nella sua casa di Forest, una piccola città del Mississippi centrale, all'età di 89 anni in seguito ad un tumore. La notizia della scomparsa è stata pubblicata dal 'New York ...è morto nella sua casa di Forest, una piccola città del Mississippi centrale, all'età di 89 anni in seguito ad un tumore. La notizia della scomparsa è stata pubblicata dal 'New York ...

Donald Triplett, morta la prima persona al mondo ad aver ricevuto la diagnosi di autismo: aveva 89 anni ilmessaggero.it

Da bambino è stato il «Caso 1» nella storia della diagnosi dell'autismo. Da adulto è diventato un influente caso di studio su come le persone con autismo possono ...La prima persona con diagnosi di autismo, nota come Caso 1, è morta. Lo riportano vari media americani. Donald Triplett, dello stato del Mississippi, nel ...