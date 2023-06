Don Peppinu | il produttore di gelato artigianale siciliano che dice no al franchising | ma sì al delivery

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023) (Adnkronos) - Puntare sulla qualità delle materie prime, per unveramenteche è un'esperienza di gusto, portando la cultura delOltreoceano Roma, 20 giugno 2023 - Alla domanda se stia valutando di avviare unper aumentare la distribuzione dei suoi prodotti, risponde con un categorico NO. Peppe Flamingo, classe 1983, è il mastro gelatiere di Don, e nipote dello storico fondatore di una delle gelaterie artigianali siciliane più amate d'Italia. Un'opportunità che in passato è stata valutata, ma sempre accantonata. “Abbiamo fatto diversi tentativi in passato ma non sono mai andati per il verso giusto. Purtroppo, in molti sono convinti che con ilsi diventa ricchi, perché secondo loro produrlo costa 2€ al kg ...