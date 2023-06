Don Ciotti | “Autonomia? Disegno di legge che inquieta Porterà maggiori disuguaglianze | dobbiamo fermarlo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023) “L’merita una riflessione seria,unire le nostre forze per fermare questo percorso che di fatto ci porta da un eco-sistema a un ‘ego-sistema’ dove l’individualismo è molto forte. Rinforzerà alcune regioni che oggi hanno condizioni di sviluppoe creerà ancora disuguaglianza in territori che fanno più fatica. Si sono riunite delle forze a cui ho dato la mia disponibilità e collaborare, ma specificando che sto sempre dalla parte degli ultimi per contrastare questodiche.” Così dona margine di una conferenza sull’differenziata a Roma. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.