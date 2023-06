Dodici racconti dell’Italia in un enigmatico colloquio tra parole e immagini

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 20 giugno 2023) Jason Fulford è un fotografo, editore e insegnante nato ad Atlanta, Georgia, cinquant’anni fa. Oggi vive a Brooklyn con sua moglie Tamara Shopsin, grafica, illustratrice e scrittrice (le sue illustrazioni compaiono di tanto in tanto sul New Yorker). In questi anni Fulford si è fatto notare per il suo approccio originale nella realizzazione dei suoi libri, che fanno convivere umorismo ed erudizione. Nel 2014, l’artista ha realizzato con la Shopsin un libro per bambini intitolato “This Equals That”. Il piccolo lettore si trova di fronte a coppie didi soggetti diversi, che si richiamano l’una con l’altra. Girando pagina, l’immagine che era a destra viene riproposta a sinistra, mentre a destra c’è una terza fotografia con la quale si crea una nuova relazione. Il processo si ripete in una catena che si conclude, in un cerchio perfetto, con l’immagine iniziale. ...