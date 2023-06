Disgelo Usa-Cina | no armi alla Russia e accordo su Taiwan | ecco il patto Xi-Biden

Leggi su quifinanza

(Di martedì 20 giugno 2023) Lo si è detto e ripetuto più volte negli ultii mesi, come un mantra quasi inevitabile: dopo la guerra in Ucraina sarà il turno di. Una prospettiva chee Stati Uniti hanno tenuto viva fino a questa settimana, quando la visita del Segretario di Stato Usa Anthony Blinken a Pechino ha portato ad un faccia a faccia distensivo che mira a normalizzare i rapporti fra le due superpotenze. Uninvocato da entrambe le parti che avrà bisogno di ulteriori passaggi per realizzarsi, ma che parte dbase della volontà reciproca di sfidarsi senza farsi la guerra. La visita apre la strada al possibile sbarco di Xi Jinping a Washington il prossimo autunno, intantoe Usa hanno incassato rassicurazioni sui propri interessi riguardoe l’Ucrsaina....