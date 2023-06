Diserta i funerali del Cav? Umiliato dai suoi elettori | il sondaggio che travolge Conte

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023) Giuseppecome è noto non è andato aidi Silvio Berlusconi. Il leader dei Cinque Stelle di fatto è stato l'unico capo di partito a non presentarsi alle esequie delaliere. Uno schiaffo alla memoria, sferrato, soprattutto da un ex premier a un ex presidente del Consiglio che per ben quattro volte ha tenuto il timone del governo. Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, dietro il rifiuto a partecipare al funerale delda parte di, ci sarebbe anche la spinta dei social dove i grillini hanno manifestato tutto il loro dissenso per idi Stato e per il lutto nazionale. Ma un conto sono i social, un conto è la realtà. E infatti, come sempre, quest'ultima è ben diversa da quanto si legge sui social network. In unQuorum YouTrend ...