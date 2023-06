Diritti | Radicali incontrano Schlein | ' pronti al deposito di sei pdl di iniziativa popolare'

(Di martedì 20 giugno 2023) Roma, 20 giu (Adnkronos) - Si è svolto stamattina alla sede del Pd al Nazareno l'incontro tra il segretario diItaliani Massimiliano Iervolino e la segretaria del Pd Elly. Lo rendono noto iitaliani. L'appuntamento è stato, tra le altre cose, l'occasione per far conoscere la campagna della Primavera Radicale per la presentazione di sei proposte di legge disui temi dei, dell'ambiente e dell'economia. Le proposte verranno depositate giovedì 22 in Cassazione e vedranno ie le forze vicine impegnati in una raccolta firme durante l'estate su tutto il territorio nazionale. "Il nostro intento principale -ha spiegato Iervolino- è quello di riportare la politica al centro degli interessi di quei 17 milioni di ...

Si è svolto oggi in mattinata presso il Nazareno l'incontro tra il segretario di Radicali Italiani Massimiliano Iervolino e la segretaria dem Elly Schlein. L'appuntamento è stato, tra le altre cose, l