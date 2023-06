Diritti | arriva destra ad Ancona e consigliera anti 194 lancia petizione ' Un cuore che batte' **

(Di martedì 20 giugno 2023) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Personalmente io sono favorevole all'abrogazione della 194 perchè l'aborto è un omicidio di un essere indifeso che va tutelato". Queste le parole ("a titolo personale", specifica) dellacomunale di Fdi di, Maria Grazia De Angelis, in un'intervista al Corriere Adriatico e pubblicata nella sua pagina Fb. A meno di un mese dalla 'conquista' del comune da parte del centro, per la prima volta nella storia della città,l'iniziativa della-194 che rinel capoluogo marchigiano la'Unche'. Ovvero: l'obbligo di far ascoltare il battito del feto alle donne che intendono interrompere la gravidanza. Pratica obbligatoria ...

Un messaggio chenel giorno in cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra all'...Costituzione per coloro ai quali venga impedito nel proprio paese l'effettivo esercizio dei...Oggi, su questo atteggiamento che comincerà, potete crederci, a mutare sempre di più,un ... a condizione, sostanzialmente, che taccia sui 'umani'. Perché solo oggi Il NYT, Repubblica, ...Sostanzialmente il server funge da ponte tra il sistema già esistente e Telegram , dovela ... le ultime su tecnologia, gadget, ambiente e. Iscriviti subito Il nuovo numero di Wired in ...

**Diritti: arriva destra ad Ancona e consigliera anti 194 lancia ... La Nuova Ferrara

In termini assoluti bambini e adolescenti arrivati nel corso dell’anno sono più del doppio di quanti erano arrivati nello stesso periodo lo scorso anno. Giovedì 22 giugno l'organizzazione Save the Chi ...Preoccupazione per i collegamenti con le Isole Minori dopo il fermo di altre 6 navi di Caronte & Tourist: «Al lavoro per garantire servizi».