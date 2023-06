Direzione Pd | Schlein | Ucraina? Supporto anche con ' aiuti militari' | distanze con M5s | ma apre a Grillo | Da soli non si vince

(Di martedì 20 giugno 2023) Ellyè intervenuta durante lanazionale del Pd poche ore dopo il caos scaturito dalla sua presenza sul palco del M5s a Roma per motivare la sua scelta e rispondere sulle diverse linee guida del partito. "La settimana prossima si vota in Molise, dove siamo alleati con il M5s. Lo era

Non funziona perché, al di là della, ci sono gli elettori che vedono un partito che non riconoscono più'. "La differenza tra Renzi esta nel fatto che Renzi guidava la politica ..."Non mi hanno mai appassionato le formule, ma ribadisco quanto detto inlunedì. Siamo aperti al lavoro su temi comuni con tutte le altre forze di opposizione, cercando di costruire alleanze ...... 48 ore dopo, la relazione di Elly allanazionale dei democratici in cui ha annunciato '...Oscure si stanno cominciando a prendere le adeguate contromisure per combattere l''uragano -' ...

Direzione Pd, Schlein: "Supporto a Ucraina, anche con aiuti militari". E agli oppositori interni: "Bene le critiche ma serve ... la Repubblica

Questi i “punti” lanciati dalla segretaria nazionale Elly Schlein per rilanciare l’azione del Partito ... “Un’occasione, dopo aver svolto sabato scorso la direzione regionale - spiega Anthony ...Comunicato Stampa – Partito Democratico – Federazione Provinciale di Benevento Nella sede di viale Mellusi si è riunito nella serata di ieri, 20 giugno, il Direttivo del Partito Democratico Città di B ...