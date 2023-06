Dimarco ringrazia… Perisic | l’ultimo assist del croato all’Inter ? CdS

(Di martedì 20 giugno 2023) Federicoha chiuso una stagione da incorniciare. Siache in Nazionale è diventato un punto di fermo. E lo deve a Ivane al suo addio VERSO IL SUCCESSO ? Se Ivanfosse rimasto, Federicosarebbe ancora il vice Alessandro Bastoni. Il destino invece ha voluto tutt’altro. Un anno fa, ilha deciso di lasciare il club nerazzurro accettando l’avventura della Premier League al Tottenham. Ciò ha aperto la strada del successo a. Il laterale nerazzurro, interista a tutti gli effetti, si è preso subito la fascia sinistra a suon di gol,e prestazioni da capogiro. Prima la titolarità con Simone Inzaghi e poi quella con Roberto Mancini in Nazionale. E adesso sogna anche ...

Italia, ChiesaMancini e manda un messaggio ad Allegri .al secondo centro in azzurro . Italia, il debutto da "veterano" di Buongiorno . Frattesi, un gol che accende ancora di più ...... proprio come. Inzaghi vola sulle fasce, Carlos Augusto darebbe nuovo sprint al motore. Leggi anche L'Inter rientra a Milano tra gli applausi. E Marottai tifosi Dall'Atalanta al ...Così come Federico, vicino al gol con un colpo di testa che si è spento sulla traversa: "C'... Sui social, l'account ufficiale dei nerazzurrii tifosi, "siete incredibili", e si ...