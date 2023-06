Diamanti | che serenità! Ecco come se la gode in vacanza

Alessandro, in vacanza a Bologna, condivide con i propri follower il programma della sua ...Quellifurono proprio di Lady Diana. Come già al Trooping the Colour, ecco gli orecchini a goccia con perle e, oltre al bracciale di perle. Insomma, Kate Middleton è sempre più ......e opere d'arte. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il medico avrebbe indotto gran parte dei suoi pazienti,dovevano essere sottoposti ad interventi chirurgici alla cataratta, a ...

Ferrara, oltre 2700 visite per l'ultimo weekend della mostra ai Diamanti il Resto del Carlino

Dei pendenti a goccia di perle e diamanti appartenuti all’indimenticata principessa e uno stile molto simile a quello di LadyD. I media inglesi non hanno dubbi: la moglie di William prende spunto dal ...Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa, a cura di Vittorio Sgarbi e Michele Danieli (a Ferrara, Palazzo dei Diamanti, dal 18 febbraio al 19 giugno 2023), è una delle più significative dell’anno, oltre che ...