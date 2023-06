Delusione totale per la Bosnia | Dzeko nervoso e ancora sconfitta

Leggi su inter-news

(Di martedì 20 giugno 2023) Flop assoluto dellaErzegovina che in casa perdeuna volta contro il Lussemburgo con il risultato di 2-0. Edinnon incide neanche questa volta. FLOP – Non c’è pace per la, che rischia di abbandonare già il sogno di qualificarsi ai prossimi Europei. La squadra di Edinperdein casa con il Lussemburgo con il risultato di 2-0. La rete di Borges Sanches al minuto 4 indirizza il match che poi si mette male per la nazionale del calciatore dell‘Inter. Il rigore guadagnato nel secondo tempo non ha portato al pari, Haziahmetovic ha sprecato la chance dagli undici metri enon ha tirato. Al 74? Sinani raddoppia e manda laal quarto posto nel gruppo J per le qualificazioni agli Europei. Finale ...