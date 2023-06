Delirio finale | ora anche il sangue è “fascista”

(Di martedì 20 giugno 2023) Chiara Valerio, Chiara Valerio, ma chi è ‘sta Chiara Valerio, eppure l’ho già sentita Chiara Valerio, ah ma ecco che ho capito, è una dell’amichettismo depressivo de sinistra, giro Murgia – Saviano – Tomaso – Concita, quella roba lì, ma sentila, sentila, su Repubblica, sentila ChiaraValerio anvedi come gronda ChiaraValerio: “Non mi viene in mente niente di piùdel. Ilche stabilisce parentele, gerarchie, eredità, tradizioni. Ilche consente di mantenere i privilegi. Il privilegio che è l’opposto e il contrario del diritto. Il fascismo, ancora prima di una ideologia, di una memoria, dell’apologia di un reato, è una pratica”. Ah ChiaraValerio, ma che stai a dì. Il solito trucchetto de sinistra, saccheggiare il mercatino dell’usato confidando che gli adepti non lo conoscano, ma questo è solo ...

Ilary Blasi svela il vincitore in uncarico di emozioni "Hai vinto tu!" sono state le parole di Ilary Blasi che hanno segnato la conclusione dell'Isola dei Famosi ...... ognuno di noi deve poter essere ricordato per quello che è stato, e quel furtosignifica ... "Tra ile il dramma, abbiamo scelto lo spettacolo", dicono le mie favolose. È una frase - ...L' Alaves ha sconfitto il Levante nellaplayoff ed è stato promosso in Liga , ma ciò che è successo all' Estadi Ciutat de València ha ... Insia i giocatori che i tifosi dell'Alaves, ...

Italia da delirio: Finale ai Mondiali Under 20, Simone Pafundi entra e pennella la punizione dell'apoteosi. Corea ko OA Sport

Finisce 3-1 per i lombardi la finale di ritorno del playoff promozione di C, il vantaggio rossonero non ha scoraggiato gli uomini di Foschi che hanno ...Presentate le nuove coppie di Temptation Island. Dopo i ritardi della finale dell'Isola dei Famosi dovuti ai cambi di programmazione Mediaset per la ...