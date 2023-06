Delio Rossi lascia il Foggia | «Non posso continuare | sono troppo coinvolto | vivo da recluso»

(Di martedì 20 giugno 2023)saluta definitivamente il. Dopo la cavalcata dei play-off di Serie C, terminati con la finale persa contro il Lecco e i colpi di pistola che hanno danneggiato l’auto del capitano del, Davide Di Pasquale, l’allenatore ha deciso di separarsi dal club pugliese. Lo stessoha dato la notizia in conferenza stampa, anche se la decisione era già nell’aria da alcuni giorni. Il suo contratto lo legava ai satanelli fino al giugno del 2024. Le parole di«L’anno pmo non sarò l’allenatore del. Anche se fossimo andati in B sarebbe stata la stessa cosa. Qui non riesco a essere razionale.legato affettivamente e nonvivere da...

La doppia vittoria andata e ritorno contro il Foggia diè stato il coronamento di una stagione da incorniciare. Si dirà che ci sono sogni di Serie A, sogni di Serie B e sogni di Serie ... ' Non sarò più l'allenatore del Foggia e non lo sarei stato nemmeno in caso di Serie B'.lascia il Foggia dopo il finale di stagione giocato tra campionato e playoff, con un sogno che stava per trasformarsi in realtà sfumato in finale contro il Lecco. Serve un allenatore meno ...Foggia, dimissioni perRossiIn conferenza stampaannuncia la sua decisione di lasciare la panchina del Foggia.(LaPresse) - Calciomercato.it'Non sarò più l'allenatore ...

L'ormai ex allenatore del Foggia, Delio Rossi, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a dire addio alla compagine pugliese.Dagli attentati ai calciatori alla cattiva politica fino allo scioglimento per mafia. Le parole del mister evidenziano un quadro desolante sulla situazione del capoluogo dauno. E in autunno si vota ...