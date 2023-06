Delio Rossi annuncia | «Lascio il Foggia | sono troppo coinvolto»

(Di martedì 20 giugno 2023)si presenta ufficialmente come nuovo allenatore del: le sue dichiarazioni in conferenza stampahato le dimissioni da allenatore delin conferenza stampa. LE PAROLE – «Ho accettato con piacere di venire qui a, ho parlato con il presidente e gli ho detto che non sarei venuto qui per fare quattro partite, ma per un anno almeno. Ho pensato 24 ore su 24 al, dormendo tre ore a notte. Abbiamo lavorato e purabbiamo cullato un sogno che non è andata come immaginavo. Voglio ringraziare i miei ragazzi, un gruppo incredibile. Non capisco perché il nostro sogno non è arrivato fino alla fine, mi tengo la mia idea solo per me, ho sempre raccontato la verità. ...

Il tecnico del Foggiadopo la mancata vittoria della finale playoff di Serie C ha rassegnato le dimissioni. Queste le parole in conferenza stampa del tecnico rossonero: "Penso che sia sotto gli occhi di tutti ..."Il Foggia troverà sicuramente un allenatore anche più bravo di me che abbia meno rapporti col territorio". FOGGIA - La decisione era nell'aria e Misterl'ha confermata nella conferenza stampa indetta nel pomeriggio presso la Sala Fesce dello Zaccheria: il prossimo anno non sarà alla guida del Foggia. Visibilmente commosso ma deciso e ...Commenta per primo, tecnico del Foggia , intervenuto in conferenza stampa, ha annunciato le sue dimissioni: 'Ho accettato con piacere di venire qui a Foggia, ho parlato con il presidente e gli ho detto che ...

Delio Rossi ha rassegnato le sue dimissioni da allenatore del Foggia. L'ex Lazio in conferenza stampa ha annunciato che non guiderà più i pugliesi dopo non aver centrato ...'Il Foggia troverà sicuramente un allenatore anche più bravo di me che abbia meno rapporti col territorio'.FOGGIA (ITALPRESS) - La decisione era ...