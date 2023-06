D' Elia Pd contro la decisione della Procura di Padova | ' E' una deriva autoritaria'

Cecilia D', senatrice del Pd e portavoce nazionale della conferenza delle democratiche, ha commentato la decisione della Procura di Padova di impugnare 33 atti di nascita di bambine e bambini figli di due ...Era proprio il presidente Zelensky a invitarlo a unirsi a questa lotta" l'impero del male ",...di Andrea Daniele Signorelli La guida completa agli abbonamenti di Netflix di Dario d'...grande prova del fondocampo con Vittorio Fracchia e Maurizio Marletto più le belle giocate di... Una convincente vittoriaun Moncalvo che non ha ripetuto la bella provail Portacomaro.

Tutti contro la Colombina Elia e Gianmaria da 40 Parsi e Rossi in ... LA NAZIONE

Diritti, D'Elia (Pd): «È un attacco alla famiglia come luogo degli affetti e delle relazioni fondate sull'amore che non riguarda solo le famiglie arcobaleno, ma un'idea di convivenza e di rapporto tra ...La Nazionale di San Marino cede alla Finlandia davanti ai 32mila dell’Olimpico di Helsinki. Davanti ad uno Stadio Olimpico di Helsinki gremito in ogni ...