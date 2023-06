Delega fiscale | ai dipendenti meno tasse su tredicesime | flat tax in stand by

(Di martedì 20 giugno 2023) Depositato un emendamento della Lega per la riduzione della ritenuta di acconto e la rateizzazione delle imposte e, in particolare, del maxi acconto annuale delle imposte di novembre. La votazione del testo sullaè iniziata oggi in commissione Finanze ala Camera

Meno tasse sulle tredicesime per i dipendenti. Lo prevede un emendamento del governo alla delega fiscale che mette in stand by la flat tax incrementale per i dipendenti. Il comma che la prevedeva viene infatti sostituito con "l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito ...La votazione del testo sulla delega fiscale è iniziata oggi in commissione Finanze alla Camera. "Dopo quasi tre anni di intensa battaglia condotta da me e dalla Lega ho depositato, come relatore, un emendamento alla delega fiscale per la riduzione della ritenuta di acconto e la rateizzazione delle imposte e, in particolare, del maxi acconto annuale delle imposte di novembre". Lo riferisce Alberto Gusmeroli, ...

Un pacchetto di 10 emendamenti alla delega fiscale è stato presentato dal governo e dai relatori e depositato stamattina in commissione Finanze alla Camera. La commissione ha fissato per domani alle 1 ...Il governo Meloni non riesce ad attuare la misura-bandiera nel disegno di legge delega per la riforma fiscale. Al suo posto arriva un’imposta sostitutiva agevolata su premi produttività, tredicesime e ...