Delega fiscale | ai dipendenti meno tasse su tredicesime | flat tax in stand by

(Di martedì 20 giugno 2023)sulleper i. Lo prevede un emendamento del governo allache mette inby latax incrementale per i. Il comma che la prevedeva viene infatti sostituito con «l’applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito di un’imposta sostitutiva Irpef e delle relative addizionali, in misura agevolata sui premi di produttività, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e per i redditi riconducibili alla tredicesima». Per il regime incrementale resta ferma «la complessiva valutazione, anche a fini prospettici». Un pacchetto di 10 emendamenti allaè stato presentato dal ...

Il governo cambia lae mette in stand by la sua misura bandiera, la flat tax sugli aumenti di stipendio per i dipendenti. La modifica - 'compensata' dall'introduzione di minori tasse sulle tredicesime - è ...Un pacchetto di 10 emendamenti allaè stato presentato dal governo e depositato questa mattina, martedì 20 giugno, in commissione Finanze alla Camera. Stando alle prime indiscrezioni, pare che l'esecutivo di Giorgia ...Meno tasse sulle tredicesime per i dipendenti . Lo prevede un emendamento del governo allache mette in stand by la flat tax incrementale per i dipendenti. Il comma che la prevedeva viene infatti sostituito con "l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito ...

Delega fiscale, meno tasse su tredicesime e straordinari. Flat tax incrementale per i dipendenti in stand by la Repubblica

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 giu - Periodicita' mensile per il versamento di acconti e saldi per autonomi e professionisti. Lo prevede un emendamento dei relatori al Ddl delega fiscale, ...ROMA - La Guardia di Finanza sarà coinvolta nella definizione dei piani di controllo per il contrasto al gioco illegale: è quanto prevede un ...