“Dedico la vittoria a lui” Isola dei Famosi | Mazzoli sorprende | “Ti vengo a trovare in carcere”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 20 giugno 2023) La dedica di Marcodopo laall’dei2023. A fine serata Ilary Blasi annuncia che è proprio l’amato conduttore radiofonico a vincere il reality show in Honduras. Chiaramente la cosa non è piaciuta a tutti, anche seera il preferito sin dagli albori del programma. Per alcuni la suaè stata “scritta” dai milioni di utenti dello Zoo di 105 (diversi milioni). Chi ha fatto nomi e cognomi, forse il più duro, è stato Filippo Bisciglia, il compagno di una papabile vincitrice: Pamela Camassa. L’uomo, come abbiamo raccontato, si è lasciato andare ad un lungo sfogo sui social, dicendo: “Stanno decidendo tutto loro”. >> “Perché ha vinto Marco”.dei2023, polemica appena ...