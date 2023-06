Decreto alluvione | Cna | “Le imprese hanno bisogno di certezza Sostegni tempestivi e adeguati”

(Di martedì 20 giugno 2023) ROMA – Migliaia di piccolecolpite dall’stanno vivendo ore cruciali, nelle quali si decide se riavviare le attività in tempi rapidi o chiudere definitivamente. Per assicurare le condizioni di ripartire è urgente erogare. E’ l’appello lanciato dal presidente di CNA Emilia-Romagna, Paolo Cavini, intervenendo in Commissione ambiente alla Camera sul, sottolineando che le stime sull’entità dei danni di 8,8 miliardi di euro elaborate dalla Regione sono ancora provvisorie e quindi destinate a lievitare considerato che andrà aggiunto il conto dei danni a auto e mezzi, il mancato fatturato dellee la ricostituzione delle scorte delle aziende e la ricalibrazione delle opere ...

Il, in sintesi Viene stabilito che sono riconosciute le condizioni di forza maggiore e circostanze eccezionali in base a quanto previsto dal regolamento Ue. Da questo riconoscimento ...Per questo è importante che quanto prima il Governo emani ilsull', a copertura degli interventi di somma urgenza, e nomini un commissario. Non possiamo fermarci, perché dobbiamo ...'Attualmente si contano ben 26.000 imprese colpite dall', di cui 12.000 sono aziende ... ma nelnazionale 61/2023 sono previsti solo 200 milioni, che sarebbero destinate non solo per ...

CNA: decreto alluvione, urgenti sostegni adeguati Italia Informa

E’ l’appello lanciato dal presidente di CNA Emilia-Romagna, Paolo Cavini, intervenendo in Commissione ambiente alla Camera sul decreto alluvione, sottolineando che le stime sull’entità dei danni di ...ROMA - Mercoledì 21 giugno la Commissione Ambiente della Camera, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto n. 61 del 2023, ...