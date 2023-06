Decarbonizzazione | il nucleare fa un passo avanti in Europa

(Di martedì 20 giugno 2023) Ancora blocco sulla direttiva Ue Red III sulle nuove regole per le energie rinnovabili, che era stata appena rivista in seguito a un armistizio. Ci sarà di nuovo una riunione first appeared on il manifesto.

...ai giornalisti riferendosi al. Parigi ha avuto un problema specifico per quanto riguarda gli impianti di produzione di ammoniaca, che richiedono ingenti investimenti per laSe infatti la Francia spinge il, la Germania, invece, non vuole abbandonare il carbone, ...adatte a raggiungere in modo efficiente e sicuro gli ambiziosi obiettivi di'. In ......energetiche non fossili" alla pari con le rinnovabili negli sforzi per la. (Sole 24 Ore) In precedenza, Germania, Austria e Lussemburgo si erano opposte all'inserimento del...

In Italia torna di moda il nucleare | M. Perotti Lavoce.info

Per risolvere lo stallo creatosi sulla direttiva RED III, la Commissione europea ha dovuto riconoscere il ruolo del nucleare nel raggiungimento degli obiettivi comunitari di decarbonizzazione Il COREP ...“al fine di accelerare il processo di decarbonizzazione”, a “valutare l’opportunità di inserire nel mix energetico nazionale anche il nucleare quale fonte alternativa e pulita per la produzione di ...