Debito pubblico italiano | nuovo record storico | sfondato il tetto dei €2800 mld

A Tokyo il problema non è la moneta scarsa, oppure i tassi di interesse troppo alti, e neppure ilgigantesco ed il costoso servizio che ne deriva alimentando la rendita, né c'è un problema di speculazione finanziaria: è un sistema che vive di mercantilismo , che produce per vendere ...Ila fine 2022 è sceso al 144,4% del pil, in calo di 5,5 punti dal 149,9 per cento dell'anno precedente. E lo scenario programmatico di finanza pubblica del DEF 2023 conferma il ...Il rapporto tra ile il PIL è diminuito a fine 2022 al 144,4 per cento, in calo di 5,5 punti percentuali rispetto al 149,9 per cento dell'anno precedente. Il 2023 , dopo il periodo di ...

Stop al debito pubblico e poi (VIDEO) Scenari Economici

(Teleborsa) - Nel 2022 l'economia italiana ha mostrato segni di resistenza agli shock avversi: è cresciuta del 3,7 per cento, più dei maggiori partner europei, sospinta diffusamente dalla domanda, in ...Con il programma di aiuti Ue, realizzato in larga parte anche in tempi più lunghi, la crescita per quest’anno sarebbe dell’1,1%, calcola Oxford Economics. Una sua totale sparizione, invece, abbassereb ...