De Laurentiis | stride la frase su Spalletti | pare un rivolo di risentimento e ruggine CorSport 

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 20 giugno 2023) Nel clima di allegria che ha accompagnato la presentazione ufficiale di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli c’è una cosa che è balzata agli occhi,ndo rispetto all’atmosfera generale: è il cenno fatto dal presidente Dea Luciano. Un accenno che sembra colmo dinei confronti del tecnico che ha portato il Napoli in cima al campionato di Serie A, facendolo incoronare campione d’Italia. Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, si sofferma sulle parole di ringraziamento rivolte dal presidente Deal tecnico uscente Luciano. Il quotidiano sportivo scrive: “E però, in quel clima di allegria che accompagna i giorni dell’investitura e che s’afferra in una Reggia d’accecante bellezza, ...