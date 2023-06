De Laurentiis | Lo scudetto è solo l’inizio

(Di martedì 20 giugno 2023) , il Napoli punta a ripetersi e arrivare in finale di Champions League Il presidente del Napoli, Aurelio De, ha espresso ambiziosi obiettivi per il club azzurro durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Rudi Garcia. Deha sottolineato l’importanza dellocome un punto di partenza e ha parlato della determinazione del Napoli nel cercare di ripetersi e raggiungere la finale di Champions League. L’obiettivo di ripetersi Deha affermato che loè stato un momento iniziale significativo, ma si augura che non sia un evento isolato, bensìdi un percorso che la città di Napoli merita. Ha espresso la volontà di provare a ripetersi e continuare a competere al più alto livello nel calcio ...

Rudi Garcia allenatore del Napoli live, De Laurentiis fissa gli obiettivi: «Ora scudetto e Champions League» ilmattino.it

