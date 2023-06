Davigo condannato sul caso Amara | un anno e tre mesi per rivelazione del segreto d’ufficio

(Di martedì 20 giugno 2023) Piercamilloè statodal tribunale di Brescia a une tredi reclusione con l’accusa didelin merito ai verbali di Pierosulla presunta loggia Ungheria. L’ex componente del Csm ha già annunciato che presenterà ricorso in appello. La procura aveva chiesto una condanna a une quattrocon la sospensione condizionale della pena.dovrà risarcire con 20mila euro Sebastiano Ardita, parte civile nel processo in cui il magistrato era imputato. La vicenda è quella dei verbali secretati che l’avvocato Pieroavrebbe consegnato alla procura di Milano sulla presunta esistenza della loggia Ungheria. I giudici ...

Caso Amara, Piercamillo Davigo condannato a 15 mesi per rivelazione di segreto d'ufficio

