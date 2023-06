Davigo condannato per rivelazione di segreto d' ufficio

(Di martedì 20 giugno 2023) Il tribunale di Brescia hal’ex magistrato Piercamilloa un anno e tre mesi di reclusione, con l’accusa didid’. La sentenza accoglie la richiesta della pubblica accusa, che aveva chiesto la condanna dell’ex pm simbolo di Mani pulite per essersi fatto consegnare dal pm milanese Paolo Storari i verbali segreti dell’avvocato Piero Amara sulla presunta loggia Ungheria, e per poi averne rivelato il contenuto in maniera informale al pg della Cassazione Giovanni Salvi, al vicepresidente del Csm David Ermini, svariati componenti del Csm e il politico Nicola Morra. "Piercamillosi erge a paladino della giustizia per tutelare la legalità, ma l’unica legalità violata è stata commessa nel salotto di casa sua”. Con queste parole il pm di ...

