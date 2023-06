Davide Mazzanti | “Presto per parlare di Finals C’è una week da giocare”

(Di martedì 20 giugno 2023) L’Italia nell’ultimo match della seconda settimana di Volley Nations League ha superato la Cina per 3-2 e si è riportata all’ottavo posto. Al momento dunque sarebbe qualificata per la fase ad eliminazione diretta del torneo, ma resta ancora una settimana di gare da disputare. Le Azzurre infatti sono già atterrate in Thailandia e si preparano per le sfide, ma intanto il CT della Nazionaleha commentato così il momento della squadra ai microfoni della federazione. (Credit foto – pagina Facebook del coach)Queste dunque le parole del CT ai microfoni della Federazione: “Nei primi due set ero arrabbiatissimo perché abbiamo giocato molto bene ma non riuscivamo a concretizzare quanto prodotto. Abbiamo sprecato tanto e avevamo la sensazione che avremmo perso un’occasione. Muro difesa ottimo, buone cose in attacco eppure non riuscivamo ad ...

... Matteo Bosotti percussioni Asia Trifari mezzosopranoSandroni tromba solista Lisa Dolabella ...00 Palazzo Chigi Saracini, via di Città 89 CHIGIANA VOCAL ENSEMBLE Sara, Elisa Pasquini ...Dopo la sofferta ma importante vittoria al tiebreak contro Cina, l'Italia del CTè sbarcata a Bangkok per preparare la Pool 6 di Volleyball Nations League in programma dal 27 giugno al 2 luglio. L e azzurre, che dunque non trascorreranno in Italia la settimana tra ...In Aggiornamento: Bangkok (Thailandia). A poco più di 12 ore dalla vittoria al tiebreak con la Cina, l'Italia del CTè sbarcata a Bangkok per preparare la Pool 6 di Volleyball Nations League in programma dal 27 giugno al 2 luglio. Con un volo atterrato nella capitale thailandese alle ore 7:00 ...

VNL femminile 2023, Mazzanti: "Contro la Cina grande vittoria di squadra" SPORTFACE.IT

Dopo la vittoria al tiebreak con la Cina a Hong Kong, l'Italia del Ct Davide Mazzanti è già a Bangkok per preparare la Pool 6 di Nations League, in programma dal 27 giugno. (ANSA) ...Dopo la sofferta ma importante vittoria al tiebreak contro Cina, l’Italia del CT Davide Mazzanti è sbarcata a Bangkok per preparare la Pool 6 di Volleyball Nations League in programma dal 27 giugno al ...