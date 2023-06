Dargen D' Amico per un arcobaleno di diritti

Leggi su gqitalia

(Di martedì 20 giugno 2023) Dopo averlo applaudito nemmeno un mese fa al Mi Ami, è un piacere rivedereD'sul palco, sempre a Milano, per un concerto gratuito al Parco Ravizza (il 22 giugno, per la serata The Sound of Colors McArthurGlen). L'evento, che fa parte della programmazione della settimana del Pride di Milano, vedrà il cantante e produttore “riunirsi” con la sua ultima scoperta in qualità di giudice di X Factor. Sul palco, infatti, in uno spettacolo che prevede anche l'esibizione di La B-Fujiko col suo gruppo di Vogueing e del duo di dj Polly & Pamy, ci sarà anche Beatrice Quinta. Duetteranno? «Così andiamo a ledere la suspance…», risponde, che ci tiene a non rovinare eventuali sorprese. Questa settimana, poi, potrebbero essercene diverse, perché tornerà di scena anche per la parata del Pride del 24 giugno. Se gli si domanda come ...