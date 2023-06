Damiano David ha un flirt con un’ex pornostar? Il clamoroso dettaglio che non è sfuggito ai follower

Leggi su tpi

(Di martedì 20 giugno 2023)ha uncon l’exJessie Andrews?avrebbe una relazione con l’exJessie Andrews: lo sostengono alcuniche hanno notato unsui profili social di entrambi. A raccogliere la segnalazione dei fan più attenti è stato il sito Very Inutil People, che ha messo a confronto due foto di Jessie Andrews escattate nel medesimo albergo italiano. “Pare e sottolineo pare chesi stia frequentando con l’exJessie Andrews, ora imprenditrice (apparsa anche in Euphoria) – si legge sul sito – Sembra che oggi abbiano postato dalla stessa camera di un hotel in ...