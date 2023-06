Dal Cin shock | «Oggi in Italia si preferiscono quelli un po’ più scuri»

(Di martedì 20 giugno 2023) Dal Cin, ex direttore generale dell’Udinese, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport del calciono Dal Cin, ex direttore generale dell’Udinese, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport del calciono. Le sue dichiarazioni: «non si parte più dal settore giovanile perché prendono i prefiniti, i preformati più sul colore regree un po’ più scuro del solito, ormai è di grande moda». Episodio che ha visto poi il conduttore Alessandro Bonan abile nel levargli la parola e cambiare argomento dopo quanto detto dall’ex dirigente.

