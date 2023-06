In collegamento con Gianluca Di Marzio c'era infatti l'ex direttore sportivo dell'Udinese Francoche ha raccontato alcune retroscena sulle sue operazioni del passato in particolare sul caso ...... quasi un candidato su sette dei 536mila registratiMinistero. Seguono la Lombardia con quasi ... In particolare per gli istitutii percorsi EsaBac ed EsaBac techno e nei licei con sezioni a ..., ex direttore generale dell'Udinese, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport del calcio italiano, ex direttore generale dell'Udinese, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport del ...

Dal Cin, frase razzista sul calciomercato in diretta a Sky (che lo silenzia) Corriere della Sera

Francesco Dal Cin, ex direttore generale dell’Udinese, sconvolge con le sue ultime dichiarazioni: ecco che cosa ha detto Francesco Dal Cin, ex direttore generale dell’Udinese, ha parlato così ai micro ...L’ex d.s. dell’Udinese, ospite alla trasmissione di Bonan e Di Marzio, voleva spiegare il calciomercato dei nostri giorni. Sky ha subito interrotto il collegamento ...