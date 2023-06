Da luglio a Cortina d’Ampezzo “Una Montagna di Libri”

(Di martedì 20 giugno 2023) Ci sono eventi culturali, dove con la scusa di presentare un libro si invitano personaggi che attirano persone, a volte vendono milioni di copie e servono solo a aumentare l’ego di chi li crea. E poi c’è Unadi. Un Evento Culturale che diventa un Manifesto Culturale (le maiuscole non sono messe per

...della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici che si svolgerà lungo la Senna il 262024 e ...Italiano Paralimpico) continuerà fino ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano......Giochi Olimpici che si svolgerà lungo la Senna il 262024. La collaborazione dello stilista con il Coni e il Cip continuerà fino ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano......della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici che si svolgerà lungo la Senna il 262024 e ...Italiano Paralimpico) continuerà fino ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano...

Scoop! La festa delle cooperative torna a Cortina sabato 15 luglio Bellunopress

Secondo l’accusa il soggetto, rintracciato dopo un soggiorno a Misurina, era stato componente di un’organizzazione criminale che si occupava a livello internazionale di navigare via Atlantico dalle Ca ...In attesa che la final four del massimo campionato maschile della petanque si celebri il 1 e 2 luglio a Cortina d’Ampezzo, ci inoltriamo nei numeri espressi dalle otto protagoniste, curiosando nelle v ...