Cristina D’Avena | “Mai ceduto alla chirurgia Qualcuno vorrebbe ‘puffarmi’”

Il figlio che non è mai arrivatoparla del figlio che non ha mai avuto: 'Fossi madre sarei più felice. Non so se sarà un rimpianto, di certo non è un pensiero che mi assilla. Perché ...Quando cominci a muovere i primi passi a Mediaset, la cantante era seguita a vista da un un ex carabiniere che riferiva tutto alla famiglia.ricorda Silvio Berlusconi e gli esordi a ...Da idolo dei bambini a mito (sessuale) di quegli stessi bambini, ormai cresciutelli., a 58 anni, è uno dei casi più incredibili e in un certo senso inspiegabili dello showbiz italiano. Cantava le sigle dei cartoni animati e dopo 40 anni fa ancora concerti da tutto ...

