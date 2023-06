Cristiano Ronaldo | nessuno come lui | il record da Guinness dei primati

Un altro record , l'ennesimo della sua carriera.non smette di stupire e soprattutto di raggiungere traguardi importanti. Poco prima dela gara del Portogallo contro l 'Islanda , valida per le qualificazioni agli Europei del 2024, ...Sembrava tutto apparecchiato per un pareggio a reti bianche, invece c'è il solitoa non perdonare. In zona Cesarini arriva il colpaccio di CR7, la cui rete viene inizialmente ...Marcelo Brozovic al centro del calciomercato per l'interesse da parte di un club saudita, e non uno qualunque: parliamo dell' Al - Nassr , lo stesso dove milita. Il centocampista dell'Inter, che ha in essere un contratto sino al 2026, è oggetto di un trattativa che, secondo Gianluca Di Marzio, vede la società mediorientale offrire 15 milioni ...

Cristiano Ronaldo, nuovo record: 200 presenze col Portogallo - Sportmediaset Sport Mediaset

Il fuoriclasse lusitano è stato premiato prima della sfida di qualificazione a Euro 2024 tra Islanda e Portogallo. L'ex Juve continua ad aggiornare il libro dei primati ...Il Portogallo ha invece battuto in extremis l'Islanda grazie al solito Cristiano Ronaldo, che ha così festeggiato nel migliore dei modi la presenza internazionale numero 200, un record.