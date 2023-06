Cristiano Ronaldo | ennesimo record per il fenomeno portoghese

Leggi su 11contro11

(Di martedì 20 giugno 2023) “Non sto inseguendo i, loro stanno inseguendo me”.è protagonista dell’. CR7 entra sempre di più nella storia di questo sport. Era il 20 agosto del 2003 quando un giovaneesordiva con il Portogallo. Ben 19 anni e 304 separano quella data dal 20 giugno 2023, giorno in cui, uno dei giocatori più forti della storia del calcio, ha raggiunto quota 200 presenze con la nazionale maggiore. Nessuno come lui. Prima della partita di qualificazione a Euro 2024 contro l’Islanda,è stato premiato per aver raggiunto per primo questo traguardo incredibile entrando nei Guiness World. Nella sua 200esima presenza, il talentoha vissuto una serata sicuramente molto complicata. A ...