Cristiano Ronaldo è da Guinness dei primati la FOTO e il motivo della premiazione

(Di martedì 20 giugno 2023)è il primo giocatore in assoluto a toccare quota 200 presenze con la propria selezione nazionale: la consegna...

fa 200 presenze con la maglia del Portogallo: è il primo calciatore a raggiungere questo numero di presenzeè il detentore del maggior numero di presenze con la ...continua ad allungare il record come calciatore con più presenze in assoluto in nazionale. Contenuti top media Corpo articoloha collezionato la sua 200esima ...Coppia di attacco composta dae João Félix Le probabili formazioni di Islanda - Portogallo ISLANDA (4 - 4 - 2): Runarsson; Olafsson, Magnusson, Gunnarsson, Palsson; Thorsteinsson, ...

Direttamente dal ritiro del Portogallo, Cristiano Ronaldo ha risposto alle parole del presidente della UEFA Ceferin, che aveva criticato il modello del campionato ...Il fuoriclasse lusitano è stato premiato prima della sfida di qualificazione a Euro 2024 tra Islanda e Portogallo. L'ex Juve continua ad aggiornare il libro dei primati ...