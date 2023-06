Cristiana | Giuseppe e Diamante Pedersoli | chi sono i figli di Bud Spencer | età | carriera | vita privata | film | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 20 giugno 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda a partire dalle 14 e condotta da Serena Bortone, che tiene compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Orietta Berti e Fabio Rovazzi, anchea del grande Bud. Lei sarà in studio per ricordare l’amato papà. Dallaall’amore. Chidi Bud, tutto suè nato a Roma l’11 febbraio del 1961 dal padre Bud(Carlo) e da Maria Amato. Di lavoro,, è ...