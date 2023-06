(Di martedì 20 giugno 2023)è ildi, ladie Francesco. La giovane coppia di fidanzati era presente ieri, in, durante la diretta delladei Famosi 2023, catalizzando inevitabilmente l’attenzione da parte del pubblico di spettatori., chi è ildiLa secondogenita... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Isola, Chanel Totti in studio per la finale: la figlia di Ilary Blasi accompagnata dal fidanzatoIsola, Marco Mazzoli gaffe in diretta su Gian Maria Sainato: 'È una donna'. E lui ...è il fidanzato di Chanel Totti , la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti . La giovane coppia di fidanzati era presente ieri, in studio, durante la diretta della finale dell' Isola ...Seduta in prima fila con, la secondogenita di Francesco Totti è apparsa sorridente davanti alle telecamere. In gita a Milano Chanel Totti ha documentato il suo viaggio milanese da ...

Chanel Totti con il fidanzato Cristian Babalus in studio alla finale dell'Isola dei Famosi 2023 Fanpage.it

La secondogenita della conduttrice tv e di Francesco Totti è stata ripresa in prima fila nel pubblico in studio. Biondissima come la madre, alla quale è legatissima, Chanel fa coppia fissa con il 20en ...Cristian Babalus, chi è il fidanzato di Chanel Totti: con la figlia di Ilary Blasi in studio alla finale dell'Isola dei Famosi 2023.