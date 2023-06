Laci arriva dalla A, Lecco e Feralpisalò sono state promosse dalla C. Ad aspettarle c'era ile così sono ben quattro le squadre lombarde della prossima Serie B. Abbonati, puoi disdire ...Questo l'elenco completo delle 20 partecipanti alla serie B 2023/24 Ascoli Bari Catanzaro CittadellaCosenzaFeralpisalò Lecco Modena Palermo Parma Pisa Reggiana Reggina Sampdoria ...Da inserire nella lista delle gare ad alto impatto emotivo anche quelle con ile il Modena. ... in A è andato il Cagliari), Catanzaro (promosso dalla C), Cittadella, Cosenza,(retrocessa ...

Cremonese, Como, Feralpisalò e Lecco: è una B alla lombarda La Gazzetta dello Sport

La Cremonese ci arriva dalla A, Lecco e Feralpisalò sono state promosse dalla C. Ad aspettarle c’era il Como e così sono ben quattro le squadre lombarde della prossima Serie B.Il Novara ha reso noto di aver raggiunto l’accordo con Simone Di Battista che, a decorrere dal 1 luglio 2023, ricoprirà.