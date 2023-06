Creato l’embrione-non embrione umano con battito cardiaco e tracce di sangue

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023) A pochi giorni dall’annuncio della creazione di embrioni sintetici umani, gli scienziati del Gurdon Institute dell’Università di Cambridge hanno presentato, durante il Congresso della Società per la ricerca sulle cellule staminali di Boston, la riproduzione, in una primissima fase di sviluppo, di uncondi. La struttura sintetica, che offre una visione importante sulle prime settimane di vita di un feto, è stata creata a partire da cellule staminali umane senza bisogno di ovuli, spermatozoi o fecondazione. Il modello ha replicato alcune delle cellule e delle formazioni che compaiono tipicamente nella terza e quarta settimana di gravidanza. Il composto sintetico è stato specificamente progettato per essere privo dei tessuti che vanno a ...